Очевидцы: в Барнауле после жестокой драки мужчину увезли в реанимацию

В Барнауле вечером 12 февраля произошла драка в баре. Одного из пострадавших медики доставили в реанимацию, сообщают очевидцы в группе "Барнаул 22".
Очевидцы сообщают, что драка произошла в здании на улице Малахова,123. На кадрах видно, что сначала мужчины дерутся внутри бара, а затем продолжают выяснять отношения на улице.
По словам свидетелей ЧП, в драке пострадали два человека, один из них сейчас находится в тяжелом состоянии в реанимации.
В пресс-службе барнаульского ГУ МВД России подтвердили факт драки. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.
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