Что стало с алтайским отшельником Оджаном Наумкиным

Оджан по-прежнему живет в Москве и работает официантом в ресторане Baga Bar на ул. Пятницкой, 25, где находится Дом радио. Парень очень много трудится, и на творчество, которым он занимался раньше, у него пока нет времени.

Оджан Наумкин,

бывший алтайский отшельник:

— Я работаю шесть дней в неделю, так что не могу рисовать, и вообще заниматься чем-то своим. Надеюсь, этот период когда-то пройдет, и у меня появятся хотя бы новые картины. Каждый день я вижусь со многими очень известными людьми. Иногда даже не сразу, а только спустя время узнаю, что видел звезд!

Оджан Наумкин,

бывший алтайский отшельник:

— Москва — очень интересный город с большими возможностями, но этих возможностей нужно добиться. Обычно то, чем занимаешься, редко нравится, и у меня как раз эта ситуация. Но я рад тому, что могу зарабатывать и приобретаю определенный опыт, благодаря чему со временем достигну своих целей. Так что у меня все хорошо, я шаг за шагом неотступно иду вперед!

С родителями Оджан не виделся уже два года.

Оджан Наумкин,

бывший алтайский отшельник:

— За это время так и не получилось ни разу приехать. Иногда им звоню или пишу в WhatsApp. Живется им тяжело, но и легко во многом. Зарабатывают они по-прежнему на продаже чайных трав. В землянке можно жить почти совсем без денег и не бедствовать, ведь не надо платить за электричество, воду, отопление, проезд. Это большой плюс. Поэтому переехать они куда-то в город сейчас не могут. Просто для этого нужна определенная база, иначе будет совсем тяжело выплыть на нормальный уровень существования.

Несмотря на большую загруженность, Оджан не оставляет мысли о творчестве.

Оджан Наумкин,

бывший алтайский отшельник:

— Я подумываю о создании собственного видеоблога на YouTube с интересными периодическими передачами. Намерен продолжить написание картин. Мечтаю о создании, на мой взгляд, перспективного бизнеса по продаже алтайских трав в Москве, где они очень в диковинку и вызывают большой интерес. И вообще у меня много разных идей, которые так хочется воплотить!

Напомним, о сыне алтайских отшельников Оджане Наумкине стало известно в 2013 году после сообщения прокуратуры о мальчике-отшельнике, который родился и вырос в лесу. Юноша жил в 4 км от Белокурихи, куда его привезли родители-эзотерики. На момент, когда его обнаружили, парень около трех месяцев жил один в землянке и ходил продавать грибы и ягоды, пока родители искали "лучшей доли" на Дальнем Востоке. Несколько месяцев история "алтайского Маугли" не сходила со страниц многих СМИ.

После того, как ажиотаж немного спал, Оджан получил свидетельство о рождении и паспорт, организовал мини-бизнес по продаже ферментированных алтайских трав, пытался открыть свой бар в Белокурихе, однако заведение пришлось закрыть. В конце 2014 года он перебрался в Новосибирск, где работал барменом и продавал свои картины. С конца лета 2015 года парень живет в Москве.