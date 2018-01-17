Около 500 российских туристов застряли в мексиканском аэропорту

Около 500 туристов из России не смогли вылететь на родину из мексиканского курортного города Канкун, сообщает РИА Новости со ссылкой на почетного консула РФ в штате Кинтана-Роо Армина Вольперт.
Пассажиры должны были лететь рейсом авиакомпании "Россия". После посадки в самолет они провели в салоне восемь часов, ожидая вылет. Затем пассажиров высадили из самолета.
"По информации от аэропорта, задержка рейса произошла за неуплату платежа (со стороны авиакомпании)", — сообщила консул.
Пассажиры обратились за помощью в консульство и посольство РФ, пишет polit.ru.
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