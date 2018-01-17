Около 500 российских туристов застряли в мексиканском аэропорту

Пассажиры должны были лететь рейсом авиакомпании "Россия". После посадки в самолет они провели в салоне восемь часов, ожидая вылет. Затем пассажиров высадили из самолета.

"По информации от аэропорта, задержка рейса произошла за неуплату платежа (со стороны авиакомпании)", — сообщила консул.

Пассажиры обратились за помощью в консульство и посольство РФ, пишет polit.ru.