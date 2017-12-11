Около 50 тысяч сторонников Саакашвили потребовали импичмента Порошенко

Митинг с требованием импичмента президента Украины Петра Порошенко собрал около 50 тысяч человек в Киеве, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные организаторов акции — сторонников лидера партии "Движение новых сил", бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.
На шествие, которое состоялось в Киеве 10 декабря, вышли сторонники бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, его жена, депутаты Юрий Деревянко, Егор Соболев, Виктор Чумак и некоторые другие политики.
Ранее сообщалось, что Саакашвили задержали в пятницу в рамках дела о содействии преступным организациям. Сейчас оппозиционный политик находится в изоляторе Службы безопасности Украины в Аскольдовом переулке.
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