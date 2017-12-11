Около 50 тысяч сторонников Саакашвили потребовали импичмента Порошенко

На шествие, которое состоялось в Киеве 10 декабря, вышли сторонники бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, его жена, депутаты Юрий Деревянко, Егор Соболев, Виктор Чумак и некоторые другие политики.

Ранее сообщалось, что Саакашвили задержали в пятницу в рамках дела о содействии преступным организациям. Сейчас оппозиционный политик находится в изоляторе Службы безопасности Украины в Аскольдовом переулке.