Ольга Бузова рассказала, когда она выйдет замуж

Певица отметила, что целенаправленно любовь не ищет. Она верит, что мужчина мечты сам найдет ее.

«Любовь сама к тебе придет. Не надо утрировать и притворяться, намеренно ее искать. Все самое крутое, красивое и яркое — это то, что происходит по-настоящему», — рассказала она.

Ольга также добавила, что готова к новым отношениям и даже браку.

«Поверьте, чтобы выйти замуж, мне не нужно даже букет ловить. Я могу выйти замуж хоть сегодня. Или завтра. Поверьте, есть огромное количество желающих взять меня в жены. Просто главный критерий для меня — чтобы я любила сама», — сказала певица.

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