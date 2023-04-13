13 апреля
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Шоу-бизнес

Ольга Бузова рассказала, когда она выйдет замуж

Артистка заявила, что она готова пойти под венец, сообщает Super.

Ольга Бузова.
Ольга Бузова.
Соцсети Ольги Бузовой

Певица отметила, что целенаправленно любовь не ищет. Она верит, что мужчина мечты сам найдет ее.

«Любовь сама к тебе придет. Не надо утрировать и притворяться, намеренно ее искать. Все самое крутое, красивое и яркое — это то, что происходит по-настоящему», — рассказала она.

Ольга также добавила, что готова к новым отношениям и даже браку.

«Поверьте, чтобы выйти замуж, мне не нужно даже букет ловить. Я могу выйти замуж хоть сегодня. Или завтра. Поверьте, есть огромное количество желающих взять меня в жены. Просто главный критерий для меня — чтобы я любила сама», — сказала певица.

Ранее Бузова решила отправить свой клип на Каннский фестиваль.

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