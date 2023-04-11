Целеустремленно: Бузова решила отправить свой клип на Каннский фестиваль

Как рассказала телеведущая и исполнительница, команда снимает даже не клип, а короткометражное кино. И она задумалась, а потом решила отправить работу на международный Каннский фестиваль.

Эту работу должен увидеть весь мир, уверена Бузова.

Признание

Также она призналась, что даже и не подозревала, что у нее есть вокальные данные, указывает Газета.Ru.

Ранее фанат Бузовой напал на нее и разбил губу. На концерте в Дубае один парень выскочил на сцену и попытался вырвать у певицы микрофон. Молодой человек резко дернул рукой и разбил Ольге губу.

А захвативший заложников ради Бузовой россиянин оказался «минером» ТЦ. В мае 2020-го он зашел в отделение Альфа-банка в Москве и заявил персоналу и клиентам, что рюкзак за его спиной заминирован, и велел всем оставаться на местах.

Потребовал привезти в банк Ольгу Бузову, чтобы поговорить с ней. Работникам и клиентам удалось выйти из помещения. В заложниках остался один человек.

В результате операции спецназа его задержали. Никто не пострадал. В рюкзаке оказался муляж бомбы.

Между тем 12 мая в Барнауле состоится выступление Ольги Бузовой. Концертная площадка — «Планета Q». А уже 13-го она выступит в Новосибирске.