Опрос. А вы верите в успех продолжений старых мультфильмов?

Первая серия нового мультсериала о жителях Простоквашино установила рекорд по количеству просмотров на YouTube. За первые несколько часов ролик набрал 3 млн просмотров, а за сутки — более 15 млн. При этом мультфильм получил много негативных отзывов, а автор книг о Простоквашино Эдуард Успенский подал в суд на "Союзмультфильм" за то, что новые серии были созданы без его разрешения.
Но студия не унывает, намерена защищать свои права и снимать продолжения других не менее популярных в прошлом мультиков про попугая Кешу и котенка по имени Гав. "МЭ" решил узнать у читателей, как они относятся к переделке старых историй, и стоит ли вообще к ним прикасаться.
Ирина Кулабухова,
инженер-проектировщик:
— Я принципиально не хочу смотреть новое "Простоквашино". У меня уже несколько раз было так, что просмотр запоздалых продолжений к любимым произведениям оставлял лишь неприятный осадок. Я думаю, что авторы этих "сиквелов" хотят просто заработать деньги на успешном проекте, морально завершив старую добрую историю. Денег хочется, а придумать свое не получается. В итоге в продолжение закладываются немного другие идеи и эмоции, поэтому атмосфера того, первого мультика, теряется. В общем, не хочу портить себе впечатление и воспоминания, смотреть новые мультики "Союзмультфильма" не буду. Лучше бы их не трогали.
Роман Виноградов,
юрист:
— Я думаю, что ко всем мультикам, снятым до конца 90-х годов, лучше не прикасаться, а оставить все, как есть. Мне кажется, ни один "ремейк" сегодня не будет воспринят с восторгом. Не те эмоции уже вызовет. Хотя для сегодняшних детей, возможно, будет интересно.
Надежда Тиунова,
культурный обозреватель:
— Разумеется, мне неинтересно и даже неприятно смотреть новое "Простоквашино". Все, что там наснимали, кажется полной чушью. И такое ощущение будет у любого взрослого человека, который смотрел тот самый мультик в детстве. Про новые серии надо спрашивать у детей. Может быть, им это нравится? Может, им тот мультик уже непонятен, а этот как раз окажется в тему? Ведь многие современные дети уже без энтузиазма воспринимают те мультики, которые любили мы. Но, конечно, лучше бы современные мультипликаторы придумывали свое.
Андрей Халявин,
детский аниматор:
— Массовая культура направлена на заработок денег, и она должна быть понятна современному зрителю. Крутые идеи у наших мультипликаторов закончились, все сейчас пытаются зарабатывать на технологиях, а на "начинку" всем наплевать. Продается хорошо, и ладно. Ну действительно, зачем сидеть, придумывать что-то свое, мучиться, если можно паразитировать на готовом. Переосмысления старой истории про Простоквашино у новых мультипликаторов не получилось. Нет никакой гарантии, что получится с другими мультиками, учитывая то, как они поступили с этим. И им не стыдно. И если это будут смотреть, будут новые подобные "продолжения".
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