Опрос. А вы верите в успех продолжений старых мультфильмов?

— Разумеется, мне неинтересно и даже неприятно смотреть новое "Простоквашино". Все, что там наснимали, кажется полной чушью. И такое ощущение будет у любого взрослого человека, который смотрел тот самый мультик в детстве. Про новые серии надо спрашивать у детей. Может быть, им это нравится? Может, им тот мультик уже непонятен, а этот как раз окажется в тему? Ведь многие современные дети уже без энтузиазма воспринимают те мультики, которые любили мы. Но, конечно, лучше бы современные мультипликаторы придумывали свое.