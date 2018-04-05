Опрос. А вы участвовали в финансовых пирамидах?

26 марта скончался Сергей Мавроди — советский и российский мошенник, основатель акционерного общества "МММ", которое считается классической и крупнейшей в истории страны финансовой пирамидой по количеству пострадавших (10-15 млн человек) и ущербу (по некоторым оценкам 3 млрд рублей).
До конца своих дней аферист был предан своему делу — продолжал "давать людям надежду и возможность заработать", организовывая все новые и новые пирамиды по всему миру. Несмотря на все несчастья, которые он принес россиянам, Мавроди сумел сделать кое-что полезное: научил людей быть осторожными на финансовом рынке и не вестись на халяву. "МЭ" обратился к барнаульцам с просьбой рассказать, научил ли их чему-то опыт существования МММ.
Алена Сергеева,
медсестра:
— В период расцвета МММ я была маленькая и помню лишь рекламу по ТВ про Леню Голубкова, который покупал жене сапоги. Сейчас участвую в браузерной игре с инвестированием, тоже пирамидой можно считать. Там птицы несут яйца и их нужно продавать. Заработанные деньги можно выводить. Без рефералов (людей, которые приходят по твоей рекомендации) сложно разбогатеть. Но я немножко подзаработала. Отношусь к этим играм как к развлечению больше, чем к способу заработка.
Игорь Мамонтов,
бухгалтер:
— Я 26 марта вообще праздником считаю. У меня отец в эту пирамиду влез и деньги, отложенные на машину, вбухал. Естественно, не выиграл. Они с матерью тогда чуть не развелись, такие скандалы были. Потом чуть не влез в эту МММ-2011, кое-как отговорили. Отыграться хотел. Я Мавроди считаю преступником похуже Брейвика. Это финансовый Гитлер. Моя семья испытала облегчение, когда узнала о его гибели. Сам я, естественно, на всю жизнь получил прививку от всякого рода финансовых махинаций. Я даже кредитные договоры от корки до корки читаю.
Ирина Покрышкина,
учитель:
— В нашей семье опыт МММ был поучительным, но не слишком страшным. Мы купили одну акцию, а потом получили по ней столько же. И поняли, что вся эта схема направлена на то, чтобы ободрать людей, как липок. Мне казалось, что на этом все должны понять, что в финансовые пирамиды вкладываться нельзя. Но нет. Моя близкая подруга связалась с EmGoldex — подобием пирамиды, где нужно покупать золотые слитки. Кажется, она существует уже несколько лет. Объяснять было бесполезно, разговоры с ней состояли только из ее рассказов о золоте. В итоге наше общение сошло на нет. Потом она вступила в другую подобную организацию, третью. Фотографируется с веерами денег, но насколько мне известно, особо не зарабатывает. Отбивает свое, не более. Эдакий Сизифов труд.
Олег Родионов,
водитель-экспедитор:
— МММ меня, слава богу, обошла стороной. Из сомнительных вложений припоминаю только игру на валюте. Это, конечно, не пирамида, но и тут могут здорово обмануть. Надо хорошо соображать в этом вопросе, чтобы зарабатывать. В общем, я проиграл небольшую сумму, понял, что это не мое и больше не связываюсь.
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