Опрос. А вы участвовали в финансовых пирамидах?

— В нашей семье опыт МММ был поучительным, но не слишком страшным. Мы купили одну акцию, а потом получили по ней столько же. И поняли, что вся эта схема направлена на то, чтобы ободрать людей, как липок. Мне казалось, что на этом все должны понять, что в финансовые пирамиды вкладываться нельзя. Но нет. Моя близкая подруга связалась с EmGoldex — подобием пирамиды, где нужно покупать золотые слитки. Кажется, она существует уже несколько лет. Объяснять было бесполезно, разговоры с ней состояли только из ее рассказов о золоте. В итоге наше общение сошло на нет. Потом она вступила в другую подобную организацию, третью. Фотографируется с веерами денег, но насколько мне известно, особо не зарабатывает. Отбивает свое, не более. Эдакий Сизифов труд.