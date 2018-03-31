Похороны Сергея Мавроди оплатили вкладчики пирамиды МММ-2011

Основателя финансовой пирамиды "МММ" Сергея Мавроди похоронят на деньги участников второй пирамиды, созданной им в 2011 году, сообщил РИА Новости в пятницу адвокат Александр Молохов, сообщают РИА "Новости".
"У него были очень плохие отношения с братом, поэтому он отказался хоронить его на семейном погосте на Хованском кладбище. Юридически организацию похорон взяла на себя его бывшая супруга, а оплатила группа участников второй пирамиды "МММ-2011", — сказал адвокат.
По его словам, скорее всего, похороны пройдут в субботу. Где именно, Молохов не уточнил.
Что стало причиной смерти Мавроди, официально не сообщалось. СМИ писали о сердечном приступе.
Сергей Мавроди был, вероятно, самым известным аферистом новой России, с начала 1990-х сумевшим обмануть миллионы россиян. Однако особенный колорит его истории придает тот факт, что после краха МММ и последовавшего за этим общенационального скандала и уголовного срока Мавроди смог основать несколько подобных проектов, причем не только в России, и привлечь новых вкладчиков.
Помешать ему не смогли ни новые уголовные дела, ни публичные предостережения уже обманутых людей, поверившие в новое "финансовое чудо" люди продолжали нести деньги в его организации. Таких было немало, только в первую МММ вложились, по разным оценкам, от 10 до 15 млн россиян. МММ вошла в историю России как крупнейшая финансовая пирамида.
Немалую роль в сумасшедшей популярности МММ сыграла успешная рекламная кампания: по телевидению транслировались многочисленные рекламные ролики, в которых Леня Голубков рассказывал, как можно легко заработать, не вставая с дивана. Образ "простого парня" Голубкова, близкого и понятного большинству россиян, привлекал все новых вкладчиков, искренне веривших в успех предприятия.
По воспоминаниям Мавроди, в "золотую эпоху" МММ поступавшие деньги просто не успевали считать, а сам аферист даже стал депутатом Госдумы. В прессе широкая кампания против МММ началась летом 1994 года, толчком к которой послужило заявление президента Бориса Ельцина о том, что "Леня Голубков не купит себе дом в Париже".
В результате последовавших разбирательств компания МММ обанкротилась, а Мавроди объявили в международный розыск. В 2003 году афериста арестовали (уже не первый раз) в его московской квартире за мошенничество в особо крупных размерах и подделку документов, в итоге он по приговору суда получил четыре с половиной года колонии общего режима.
Выйдя из тюрьмы, Мавроди объявил о запуске новых проектов — "МММ-2011" и "МММ-2012", обещавших ежемесячную прибыль от 20 процентов. Успех МММ они унаследовать не смогли, хотя и нашли своих почитателей. Как и все подобные проекты, пирамиды потерпели крах. Параллельно Мавроди пытался построить финансовые пирамиды подобного типа за границей, прежде всего в Африке и Азии. Насколько успешно шел бизнес там, судить сложно.
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