Опрос: россияне стали меньше смотреть телевизор

Социологи отмечают, что с годами предпочтения россиян в вопросах досуга претерпели значительные изменения.

Домашнее и дачное хозяйство, семья и дети, и раньше занимавшие свободное время многих россиян (47% в 2010 году), как следует из результатов исследования, стали еще более актуальными (60% в 2017 году), пишет РИА Новости.

"Вдвое выросло число любителей отдыха на природе: с 17% в 2010 году до 34% в 2017 году, домашних хобби (рукоделие, фотография и другие) — с 11% до 26% соответственно", — говорится в материалах опроса.

Чуть менее трети россиян (30%), сегодня уделяют свободное время встречам с друзьями. Выросла популярность интернет-серфинга: каждый пятый россиянин (21%) сегодня предпочитает провести свободные минуты досуга за компьютером (против 5% в 2005 году). Чтение книг по-прежнему занимает свободное время около четверти граждан (23%), показал опрос.

"В то же время телевидение и радио сдают позиции: если еще семь лет назад им посвящали часть досуга 63% граждан, то сегодня — 29% (56% в группе людей пенсионного возраста против 8% среди опрошенных от 18 до 24 лет)", — выяснил ВЦИОМ.

О том, что любят на досуге почитать газеты и журналы, сегодня говорят только 9% опрошенных (против 25% в 2010 году), столько же предпочитают послушать музыку (против 22% семь лет назад). В качества способа приятного времяпрепровождения кинотеатры сейчас выбирают 13% респондентов, спортклубы и секции — 12%, театры — 8%, концерты — 6%. Кроме того, 8% опрошенных сообщили, что уделяют свободное время дополнительному образованию, повышению квалификации.

Увеличение популярности прогулок на природе и спорта отчасти может быть связано с условной бесплатностью этих видов отдыха, отчасти — с ростом интереса россиян к спорту и здоровому образу жизни.

"Занимать досуг телесмотрением и радиослушанием стали заметно реже. С одной стороны, это может быть связано с ростом распространенности интернета и снижением популярности традиционных СМИ, с другой — с использованием телевизора, радио как попутной практики: многие россияне включают телевизор в качестве фона для какой-то своей деятельности. Например, для тех же домашних хлопот по хозяйству", — пояснил аналитик ВЦИОМ.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 20-21 ноября 2017 года среди 1,2 тысячи респондентов старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 3,5%. В 2005-2012 годах проводились квартирные опросы.

















