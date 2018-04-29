Опрос: россияне заявили о реальной угрозе войны со странами НАТО

Противоположного мнения придерживаются 39% респондентов. Еще 14% затруднились с ответом на вопрос.

При этом на вопрос "Как вам кажется, вероятность масштабной войны между Россией и странами НАТО сейчас выше или ниже, чем была в 70-е годы прошлого века, во времена правления Леонида Брежнева?" 38% ответили, что стала выше. 34% опрошенных не смогли сравнить опасность столкновения тогда и теперь. Еще 17% посчитали, что опасность снизилась, а 12% заявили, что она не менялась, пишет polit.ru.

Около половины респондентов (48%) считают, что "сегодня вероятность масштабной войны между Россией и странами НАТО выше, чем 2-3 года назад". Треть (30%) заявили, что в этом плане ничего не изменилось. По ощущению 8% опрошенных, такая вероятность снизилась. А 13% не смогли выбрать ответ из предложенных вариантов.

Опрос россиян в возрасте 18 лет и старше проводился 8 апреля в 53 регионах страны (108 населенных пунктов). В выборку вошли 1500 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.