От баллистической ракеты до детсада. Что интересного создал алтайский ученый Геннадий Сакович

Altapress.ru рассказывает, как химик-неорганик Геннадий Сакович основал институт Сибирского отделения РАН, стал основоположником советской ракетной техники на смесевых твердых топливах, создал первый в мире наноалмаз, а еще — первый в Алтайском крае детский сад с бассейном.