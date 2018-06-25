Откровенное декольте Аллы Пугачевой взволновало соцсети

"Всем желаем прекрасного настроения!" — написал Максим Галкин в Instagram. На снимке Примадонна стоит на мосту в белом костюме.

Внимание подписчиков привлекло откровенное декольте звезды.

Большая часть поклонников выразила свое восхищение Алле Борисовне, пишет ura.ru. Однако нашлись и такие подписчики, которые обвинили певицу в излишней смелости: "В 70 лет строить из себя молодуху???", "Учитесь адекватно оценивать возраст". А некоторые обратили внимание на то, что Галкин активно использует фотофильтры: "Максим! Ну ты и художник! Так нарисовать! Аж глаз радуется!".