Откровенное декольте Аллы Пугачевой взволновало соцсети

Сегодня, 20:38.
Жизнь

Алла Пугачева привлекла внимание пользователей соцсетей фото со смелым декольте.

Алла Пугачева в клипе на песню "Я летала".
Алла Пугачева в клипе на песню "Я летала". Фото: Олег Влади в youtube.com.

"Всем желаем прекрасного настроения!" — написал Максим Галкин в Instagram. На снимке Примадонна стоит на мосту в белом костюме.

Внимание подписчиков привлекло откровенное декольте звезды.

Большая часть поклонников выразила свое восхищение Алле Борисовне, пишет ura.ru. Однако нашлись и такие подписчики, которые обвинили певицу в излишней смелости: "В 70 лет строить из себя молодуху???", "Учитесь адекватно оценивать возраст". А некоторые обратили внимание на то, что Галкин активно использует фотофильтры: "Максим! Ну ты и художник! Так нарисовать! Аж глаз радуется!".

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