Пассажир выпрыгнул из самолета в одних трусах и разгуливал по полосе

Пассажир спрыгнул с самолета в аэропорту Атланты (США) в нижнем белье. Он выскочил на взлетно-посадочную полосу, когда воздушное судно находилось на рулежной дорожке, сообщает Fox News.
Очевидцы сняли мужчину на видео и выложили в сеть.
Naked dude on the Runway at Atlanta Airport pic.twitter.com/yvco2XeMrN— Black Morris (@ReallyDisCool) 26 июня 2018 г.
На кадрах видно, как темнокожий молодой человек расхаживает по асфальту, а потом садится на него, после чего его задерживает полиция. Рядом можно увидеть некоторые вещи неизвестного, пишет Lenta.ru. Как и зачем он вышел из самолета, пока не уточняется.
Правоохранительные органы проводят расследование инцидента.
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