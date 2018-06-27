Пассажир выпрыгнул из самолета в одних трусах и разгуливал по полосе

Очевидцы сняли мужчину на видео и выложили в сеть.

Naked dude on the Runway at Atlanta Airport pic.twitter.com/yvco2XeMrN — Black Morris (@ReallyDisCool) 26 июня 2018 г.

На кадрах видно, как темнокожий молодой человек расхаживает по асфальту, а потом садится на него, после чего его задерживает полиция. Рядом можно увидеть некоторые вещи неизвестного, пишет Lenta.ru. Как и зачем он вышел из самолета, пока не уточняется.

Правоохранительные органы проводят расследование инцидента.