Летевший из Новосибирска в Турцию самолет экстренно сел из-за отказа двигателя

Сообщается, что речь идет о Boeing 737 турецкой авиакомпании Pegasus Airlines. На борту которого находились около 200 человек.

"Экипаж принял решение на аварийную посадку в аэропорту Атырау. В 10.20 благополучно совершена посадка", — говорится в сообщении.