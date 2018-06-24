Летевший из Новосибирска в Турцию самолет экстренно сел из-за отказа двигателя

Самолет, выполнявший рейс из Новосибирска в турецкую Анталью, 24 июня экстренно сел в казахстанском городе Атырау. Это произошло из-за отказа двигателя, сообщает комитет гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию Казахстана.
Сообщается, что речь идет о Boeing 737 турецкой авиакомпании Pegasus Airlines. На борту которого находились около 200 человек.
"Экипаж принял решение на аварийную посадку в аэропорту Атырау. В 10.20 благополучно совершена посадка", — говорится в сообщении.
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