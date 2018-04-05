Пенсионер в снегопад пытался дойти пешком из Барнаула в Бийск

77-летний пенсионер хотел пешком добраться из Барнаула в Бийск по железнодорожным путям. Промокшего мужчину нашли сотрудники транспортной полиции, пишет пресс-служба алтайского ЛУ МВД России.
Охранники остановили пожилого мужчину у железнодорожного моста через Обь. Там проход запрещен и опасен. Пенсионер попал под снегопад, промок и стал замерзать. Он не ориентировался в пространстве.
Выяснилось, что мужчину выписали из медучреждения Барнаула. После этого пенсионер отправился домой пешком вдоль железнодорожных путей. Он успел пройти около 5 километров. Все это время пропавшего искали родные. Сейчас они присматривают за мужчиной.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.