Пенсионер в снегопад пытался дойти пешком из Барнаула в Бийск

Охранники остановили пожилого мужчину у железнодорожного моста через Обь. Там проход запрещен и опасен. Пенсионер попал под снегопад, промок и стал замерзать. Он не ориентировался в пространстве.

Выяснилось, что мужчину выписали из медучреждения Барнаула. После этого пенсионер отправился домой пешком вдоль железнодорожных путей. Он успел пройти около 5 километров. Все это время пропавшего искали родные. Сейчас они присматривают за мужчиной.