Перед ЧП экипаж подводной лодки несколько раз связывался с военно-морской базой

Во время первых звонков командир подразделения сообщил о неисправности, коротком замыкании и начале пожара. Кроме того, экипаж попросил об изменении курса, чтобы "провести меньше времени в море", передает TN.

Ранее сообщалось, что взрыв в районе исчезновения субмарины был сильнее 100 килограммов в тротиловом эквиваленте. После этого власти Аргентины официально признали гибель экипажа судна. Тем не менее, поиски самой лодки продолжаются, в том числе с участием России, пишет "Росбалт".