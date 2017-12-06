Перед ЧП экипаж подводной лодки несколько раз связывался с военно-морской базой

Члены экипажа пропавшей в Аргентине подводной лодки "Сан-Хуан" восемь раз связывались с военно-морской базой в Мар-дель-Плата.
Во время первых звонков командир подразделения сообщил о неисправности, коротком замыкании и начале пожара. Кроме того, экипаж попросил об изменении курса, чтобы "провести меньше времени в море", передает TN.
Ранее сообщалось, что взрыв в районе исчезновения субмарины был сильнее 100 килограммов в тротиловом эквиваленте. После этого власти Аргентины официально признали гибель экипажа судна. Тем не менее, поиски самой лодки продолжаются, в том числе с участием России, пишет "Росбалт".
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