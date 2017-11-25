Первый канал показал сюжет о бюджетном отдыхе в Барнауле

Первый канал снял сюжет о бюджетном отдыхе в краевой столице. Недавно Барнаул стал первым в рейтинге самых недорогих и популярных у туристов региональных столиц России.
Съемочная группа федерального канала сняла отдых молодой пары из Санкт-Петербурга, которая приехала в Барнаул на выходные.
Молодые люди прогулялись по городу, посетили лестницу в Нагорном парке и пешеходную улицу, побывали в "Горной аптеке" и переночевали в одной из гостиниц в центре.
За сутки пара потратила всего 1360 рублей.
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