Первый канал показал сюжет о бюджетном отдыхе в Барнауле

Съемочная группа федерального канала сняла отдых молодой пары из Санкт-Петербурга, которая приехала в Барнаул на выходные.

Молодые люди прогулялись по городу, посетили лестницу в Нагорном парке и пешеходную улицу, побывали в "Горной аптеке" и переночевали в одной из гостиниц в центре.

За сутки пара потратила всего 1360 рублей.