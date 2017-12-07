Песков переадресовал ФСО вопрос о сбое геолокации у Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не смог ответить журналистам на вопрос о причинах массового сбоя геолокации, который, судя по сообщениям в СМИ и соцсетях, предположительно, произошел возле Кремля.
"У нас нет глушилок, наверное, нужно спрашивать у спецслужб, у ФСО и так далее, наверное, там какая-то есть техника, но мне ничего не известно", — цитирует РИАНовости ответ Пескова.
Сообщения о неполадках в работе системы GPS-навигации, из-за которых геолокаторы 6 декабря определяли местоположение людей, находившихся возле Кремля в центре Москвы, как район аэропорта Шереметьево, пишет polit.ru.
Москвичи сообщали о массовом сбое GPS-навигации. "В Москве сломался GPS. Подтверждений уже много. По всему городу. Все в Шереметьево в центре летного поля сидят. Прямо сейчас выглядит так: Айпад с "Мегафоном" показывает позицию правильно, компьютер через йоту правильно, а айфон через "Билайн" показывает центр летного поля Шереметьево. А вокруг сотни сообщений о том, что я такой не один. Нет, не только у "Билайна" проблема, везде колбасит", — написал журналист Максим Кононенко в своем телеграм-канале, пишет znak.com.
Изначально о проблеме сообщали только пользователи "Билайна", однако позже выяснилось, что сбой затронул и других операторов.
Пользователи соцсети попытались определить локацию, в которой плохо работает GPS, но так и не получилось — неполадки были по всей Москве.
В прошлом году абоненты наблюдали подобную проблему. Правда, тогда удалось точно вычислить район "аномалии": при приближении к Кремлю некоторые устройства либо теряли связь со спутником, либо показывали, что их владельцы находятся в Московской области, преимущественно во Внуково.
Тогда пользователи предположили, что ответственные за охрану президента службы умышленно устраивают помехи возле Кремля.
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