Лето повернулось на жару: 25 июня в народном календаре

25 июня 2018 православная церковь празднует память преподобного Петра Афонского. В народном календаре святой получил множество прозвищ: Петр Солнцеворот, Петр Рыболов, Петр Капустник. Все эти прозвища появились не случайно: считалось, что 25 июня завершается солнцестояние, и в этот день огородники высаживали последнюю рассаду, а мужчины шли на рыбалку.

Какие народные традиции и поговорки связаны с 25 июня? Святого Петра прозвали "Солнцеворот", потому что с 25 июня дни становятся корове, а ночи — длиннее. В народе говорили: "Солнцеворот вершит поворот". С этого дня наступала жара, хотя Солнце и "поворачивалось" на зиму, пишет hollydays.ru.

25 июня огородники на Руси высаживали последнюю рассаду, сеяли последние семена. День считался удачным для гречки. Существовала поговорка: "Кто на Петра посеет гречь, тот будет зимой блины печь".

Петр Рыболов — еще одно народное название 25 июня. В этот день ходили на рыбалку и готовили блюда из рыбы. 25 июня: народные приметы на Петра Солнцеворота Обильная роса предвещает богатый урожай;

Белые тучи во время дождя предупреждают, что может пойти град;

Вечером 25 июня туман и много росы — к длительной хорошей погоде;

После Петра Солнцеворота лето "поворачивает" на жару, а Солнце — на зиму;

Дикие гуси на реке плещутся и ныряют — к осадкам.