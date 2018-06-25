Лето повернулось на жару: 25 июня в народном календаре

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Жизнь

25 июня 2018 православная церковь празднует память преподобного Петра Афонского. В народном календаре святой получил множество прозвищ: Петр Солнцеворот, Петр Рыболов, Петр Капустник. Все эти прозвища появились не случайно: считалось, что 25 июня завершается солнцестояние, и в этот день огородники высаживали последнюю рассаду, а мужчины шли на рыбалку. 

Лето. Солнце. Жара.
Лето. Солнце. Жара. Фото: СС0.

Какие народные традиции и поговорки связаны с 25 июня?

  • Святого Петра прозвали "Солнцеворот", потому что с 25 июня дни становятся корове, а ночи — длиннее. В народе говорили: "Солнцеворот вершит поворот". С этого дня наступала жара, хотя Солнце и "поворачивалось" на зиму, пишет hollydays.ru.
  • 25 июня огородники на Руси высаживали последнюю рассаду, сеяли последние семена. День считался удачным для гречки. Существовала поговорка: "Кто на Петра посеет гречь, тот будет зимой блины печь".
  • Петр Рыболов — еще одно народное название 25 июня. В этот день ходили на рыбалку и готовили блюда из рыбы.

25 июня: народные приметы на Петра Солнцеворота

  • Обильная роса предвещает богатый урожай;
  • Белые тучи во время дождя предупреждают, что может пойти град;
  • Вечером 25 июня туман и много росы — к длительной хорошей погоде;
  • После Петра Солнцеворота лето "поворачивает" на жару, а Солнце — на зиму;
  • Дикие гуси на реке плещутся и ныряют — к осадкам.
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