Певица Zivert отменила свои концерты до осени 2024 года

Как сообщает Mash, в своих соцсетях певица сообщила, что ее забеспокоил ранее диагностированный остеохондроз позвоночника.
Этот диагноз Юлии поставили еще в 2022 году, но с тех пор ситуация только ухудшилась. В настоящее время болезнь перешла в острую фазу, так что певице сложно провести даже получасовое выступление.
Ранее сообщалось, что Петросян рассказал о своем состоянии после перенесенной операции. Он надеется, что гипс не помешает ему провести концерт.
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