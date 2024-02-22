22 февраля
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Шоу-бизнес

Певица Zivert отменила свои концерты до осени 2024 года

Юлия Zivert отменила свои концерты, как минимум, до осени 2024 года из-за сильных болей в спине.

Шоу "Конфетка". Zivert
Шоу "Конфетка". Zivert
Пресс-служба телеканала ТНТ.

Как сообщает Mash, в своих соцсетях певица сообщила, что ее забеспокоил ранее диагностированный остеохондроз позвоночника.

Этот диагноз Юлии поставили еще в 2022 году, но с тех пор ситуация только ухудшилась. В настоящее время болезнь перешла в острую фазу, так что певице сложно провести даже получасовое выступление.

Ранее сообщалось, что Петросян рассказал о своем состоянии после перенесенной операции. Он надеется, что гипс не помешает ему провести концерт.

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