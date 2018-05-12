ПФР назвал возраст самого пожилого пенсионера в стране

Женщина живет в Чеченской Республике. Она родилась родилась 1 июля 1889 года.

Напомним, 8 мая премьер-министр Дмитрий Медведев анонсировал внесение в Госдуму законопроекта о повышении пенсионного возраста. Глава российского правительства напомнил, что прежние рамки устанавливались в 1930-е годы, когда средняя продолжительность жизни граждан была 40 лет. "С тех пор жизнь в стране изменилась, безусловно, в лучшую сторону", — заявил он.