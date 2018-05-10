В России станет больше работающих пенсионеров

В США за последние 20 лет доля работающих пожилых граждан увеличилась на 53% среди мужчин в возрасте 60-64 года и на 37% среди женщин в возрасте 65-69 лет. Эксперты объясняют это тем, что поздний выход на пенсию дает дополнительные выплаты и возможность иметь медицинскую страховку, пишет "Коммерсант".

Отечественные экономисты полагают, что для пожилых россиян, несмотря на повышение пенсионного возраста, в ближайшие годы будут актуальными те же тренды. Сейчас в РФ около половины выходящих на пенсию продолжает работать — в большинстве случаев из-за того, что не желают терять доход. Главной же причиной увольнения с работы в пожилом возрасте становится состояние здоровья, пишет ura.ru.

8 мая премьер-министр Дмитрий Медведев анонсировал внесение в Госдуму законопроекта о повышении пенсионного возраста. Глава российского правительства напомнил, что прежние рамки устанавливались в 1930-е годы, когда средняя продолжительность жизни граждан была 40 лет. "С тех пор жизнь в стране изменилась, безусловно, в лучшую сторону", — заявил он.