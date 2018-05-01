Резко или плавно, 63 или 65. Эксперты обсуждают повышение пенсионного возраста

О том, что правительство России готово разработать законопроект о повышении пенсионного возраста, заявил премьер Дмитрий Медведев в интервью Сергею Брилеву на канале Россия. Обсуждение этой темы на экспертном уровне, как выяснилось, идет уже не первый год. Экспертиза проведена и правительство "на пороге того, чтобы начать это обсуждать уже на законодательном уровне".

Надо сказать, что эксперты регулярно сообщают, что если не повысить возраст выхода на пенсию (и, соответственно, возраст начала выплат из Пенсионного фонда), то придется снижать размер пенсий, повышать налоговую нагрузку на работающих и увеличивать помощь Пенсионному фонду России из федерального бюджета.

63 или 65

Из заявления премьер-министра, правда, непонятно, когда решение примут и настолько повысят возраст выхода на пенсию. Взгляд.ру приводит слова эксперта, который полагают: выбирать будут между предложением РАНХиГС (60 лет у женщин и до 63 лет у мужчин) и Центра стратегических разработок (63 года у женщин и 65 лет у мужчин).

А вот самый жесткий вариант, который предлагал Минфин - повысить возраст до 65 лет у женщин и до 65 лет у мужчин, скорее всего, отбракуют.

Резко или постепенно

Один из экспертов издания утверждает, что повышение будет постепенным: пенсионный возраст каждый год будут увеличивать на полгода. А может быть, и еще более плавно. Самый радикальный вариант — повышать пенсионный возраст ежегодно по году — слишком жесткий, и он недопустим, полагает собеседник Взгляд.ру.

А сроки начала повышения пенсионного возраста предлагаются разные. Аналитики Внешэкономбанка прогнозировали старт с 2020 года. С ними согласный и в Высшей школе экономики.

"2020 год — более реалистичный. В 2019 году правительство физически не успеет подготовить и принять изменения на уровне законодательства. Откладывать на более долгий срок рискованно", — считает замдиректора Института социальной политики НИУ ВШЭ Оксана Синявская.