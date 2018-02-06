Пилота сбитого в Сирии Су-25 посмертно представили к званию Героя России

Пилота разбившегося в Сирии Су-25 Романа Филипова представили к званию Героя России посмертно, пишет ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.
По данным ведомства, погибший во время разведывательного полета летчик до последнего удерживал самолет в воздухе. Он успел предупредить командование, что штурмовик сбили ракетой и катапультировался. Когда между ним и окружившими его террористами осталось несколько десятков метров, офицер подорвал себя гранатой.
В Минобороны рассказали, что родителям и семье погибшего окажут всю необходимую поддержку и помощь.
В ведомстве отметили, что он был опытным летчиком и не в первый раз находился в командировке в Сирии. ОН имел звание майора российских ВКС и служил в Приморье.
Ранее видеозапись с моментом гибели летчика опубликовал телеграм-канал Directorate 4.
Напомним, 3 февраля в сирийской провинции Идлиб боевики сбили российский штурмовик Су-25. Пилот самолета успел катапультироваться, однако погиб в бою с террористами. Ответственность за атаку на самолет взяла запрещенная в России террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра". После этого российские военные нанесли ответный удар по позициям террористов из высокоточного оружия. Не менее 30 террористов были ликвидированы.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.