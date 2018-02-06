Пилота сбитого в Сирии Су-25 посмертно представили к званию Героя России

По данным ведомства, погибший во время разведывательного полета летчик до последнего удерживал самолет в воздухе. Он успел предупредить командование, что штурмовик сбили ракетой и катапультировался. Когда между ним и окружившими его террористами осталось несколько десятков метров, офицер подорвал себя гранатой.

В Минобороны рассказали, что родителям и семье погибшего окажут всю необходимую поддержку и помощь.

В ведомстве отметили, что он был опытным летчиком и не в первый раз находился в командировке в Сирии. ОН имел звание майора российских ВКС и служил в Приморье.

Ранее видеозапись с моментом гибели летчика опубликовал телеграм-канал Directorate 4.

Напомним, 3 февраля в сирийской провинции Идлиб боевики сбили российский штурмовик Су-25. Пилот самолета успел катапультироваться, однако погиб в бою с террористами. Ответственность за атаку на самолет взяла запрещенная в России террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра". После этого российские военные нанесли ответный удар по позициям террористов из высокоточного оружия. Не менее 30 террористов были ликвидированы.