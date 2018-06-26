Пленум Верховного суда России впервые принял постановление по митингам

Это первое постановление пленума ВС по вопросам проведения публичных акций — при том, что закон "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" был принят еще в 2004 году, пишет ТАСС.

Верховный суд напомнил, что органы власти вправе отказать в согласовании публичного мероприятия только в двух случаях: если лицо, подавшее уведомление, не вправе быть организатором публичного мероприятия, или выбрано место, где проведение публичного мероприятия запрещается.

Предложение перенести место или время проведения публичного мероприятия "не может быть произвольным, немотивированным и должно содержать конкретные данные, свидетельствующие об очевидной невозможности проведения этого мероприятия в заявленном месте и (или) в заявленное время".

Просто неудобства, вызываемые проведением публичного мероприятия для других граждан, и предположения о возможности возникновения таких неудобств "сами по себе не могут являться уважительной причиной для изменения места и (или) времени проведения публичного мероприятия".

К уважительным причинам могут относится сохранение бесперебойной работы жизненно важных объектов инфраструктуры и связи (например, аварийный ремонт сетей), общественный порядок и безопасность граждан (в том числе угрозы обрушения зданий, давка), помехи доступа граждан к жилью, угрозы ДТП, если даже дополнительные меры не могут это устранить, пишет polit.ru.

Пленум ВС отметил, что если в течение трех дней со дня получения уведомления о проведении публичного мероприятия органом публичной власти не доведено до организатора никаких обоснованных предложений о переносе или приведения форм или целей акции в соответствие требованиям закона, публичное мероприятие может расцениваться как согласованное. Исключение составляет случай, когда организатор уклоняется от получения соответствующего предложения.