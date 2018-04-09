Еще дешевле: Барнаул опустился в рейтинге регионов по стоимости жизни

Барнаул занял 24-е место из 26 в рейтинге "индекса благосостояния" — сравнительного показателя стоимости жизни в крупных городах России. Как следует из исследования РБК и Avito, за год жить в краевой столице стало дешевле, и Барнаул опустился в рейтинге на 4 позиции, по сравнению с последним показателем 2017 года, сообщает Retail-Loyalty.org.
Исследователи проанализировали объявления о продаже одних и тех же товаров и услуг на Avito в разных городах. Стоимость жизни выросла в 14 городах страны, а снизилась — в 10. Среди этой десятки и Барнаул, опустившийся в рейтинге на 4 позиции. Индекс благосостояния столицы Алтайского края равняется 87. Ниже по стоимости жизни только Ульяновск (84 и 25 строчка рейтинга) и Оренбург (86 и последнее место в рейтинге).
Соседний Омск с индексом в 91 находится на 21-м месте рейтинга, на одну позицию выше расположилось Кемерово с показателем 92. Новосибирск вошел в десятку лидеров: он на 7 месте с индексом 115.
В тройке лидеров стабильно располагаются Москва, Санкт-Петербург и Краснодар.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.