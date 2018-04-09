Еще дешевле: Барнаул опустился в рейтинге регионов по стоимости жизни

Исследователи проанализировали объявления о продаже одних и тех же товаров и услуг на Avito в разных городах. Стоимость жизни выросла в 14 городах страны, а снизилась — в 10. Среди этой десятки и Барнаул, опустившийся в рейтинге на 4 позиции. Индекс благосостояния столицы Алтайского края равняется 87. Ниже по стоимости жизни только Ульяновск (84 и 25 строчка рейтинга) и Оренбург (86 и последнее место в рейтинге).

Соседний Омск с индексом в 91 находится на 21-м месте рейтинга, на одну позицию выше расположилось Кемерово с показателем 92. Новосибирск вошел в десятку лидеров: он на 7 месте с индексом 115.

В тройке лидеров стабильно располагаются Москва, Санкт-Петербург и Краснодар.