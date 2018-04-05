В Барнауле продают бургерную Street Burger, которая находится около ТЦ "Россия". Объявление появилось на Avito в разделе "Готовый бизнес".
Заведение проработало около двух месяцев.
Бизнес продают за 250 тыс. рублей. В стоимость входит оборудование для приготовления бургеров входят контактный гриль, лавовый гриль, три холодильника, морозильную камеру, микроволновку и другой кухонный инвентарь, который необходим для заготовки и хранения продуктов. Собственники продают сообщества заведения в социальных сетях. Причина продажи бизнеса не указывается.
Ранее altapress.ru сообщал, что в Барнауле закрылись сразу две бургерных: Buffalo и Barney Burgers. На одном висит табличка "закрыто", на место второго заведения ищут арендаторов. Чуть ранее перестала работать скандально известная бургерная MAMA, Ya POEL burgers. Руководители местных бургерных рассказывали, что этот бизнес довольно затратный, если не использовать полуфабрикаты.
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