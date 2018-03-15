В Барнауле продают полковую казну 19 века

Cтаринный сейф. Фото: avito.ru. Cтаринный сейф. Фото: avito.ru. Cтаринный сейф. Фото: avito.ru. Cтаринный сейф. Фото: avito.ru. Cтаринный сейф. Фото: avito.ru. Cтаринный сейф. Фото: avito.ru. Cтаринный сейф. Фото: avito.ru.

Продавец пишет, что несмотря на возраст, полковая казна находится в хорошем состоянии. Замок до сих пор работает. Размер сейфа — 73 на 53 на 70 сантиметров.

Полковая казна, она же сейф была нужна для хранения документации полка и денег на фураж или расквартирование. Чаще всего сейфы изготавливал на заказ у частных мастеров, отмечает сайт safe4you.ru.

Стоимость сейфа — 160 тысяч рублей.

Напомним, в Барнауле также продают антикварный буфет с витражами.