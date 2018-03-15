В Барнауле продают полковую казну 19 века

В Барнауле продают антикварный сейф — полковую кассу XIX века. Объявление разместили на сайте avito.ru.
Cтаринный сейф. Фото: avito.ru.
Cтаринный сейф. Фото: avito.ru.
Cтаринный сейф. Фото: avito.ru.
Cтаринный сейф. Фото: avito.ru.
Cтаринный сейф. Фото: avito.ru.
Cтаринный сейф. Фото: avito.ru.
Cтаринный сейф. Фото: avito.ru.
Продавец пишет, что несмотря на возраст, полковая казна находится в хорошем состоянии. Замок до сих пор работает. Размер сейфа — 73 на 53 на 70 сантиметров.
Полковая казна, она же сейф была нужна для хранения документации полка и денег на фураж или расквартирование. Чаще всего сейфы изготавливал на заказ у частных мастеров, отмечает сайт safe4you.ru.
Стоимость сейфа — 160 тысяч рублей.
Напомним, в Барнауле также продают антикварный буфет с витражами.
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