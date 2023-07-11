Почетный полярник на «Таймыре» и актер. Что мы знаем о Владимире Ратомском, который родился в Барнауле

Во время гражданской войны актер вернулся в Барнаул и играл в театре, но надолго в Алтайском крае не задержался. Позже Ратомский успел выступить на театральных сценах Иркутска, Красноярска, Царицына, Тулы, Краснодара, Свердловска и других городов.

В кино Ратомский начал сниматься только с 1950-го, когда ему было уже 60 лет. Тем не менее он успел сыграть около 20 ролей, в таких фильмах как «Кавалер Золотой Звезды», «Незабываемый 1919–й», «Верные друзья», «Надежда», «Земля и люди», «Родная кровь» и других.