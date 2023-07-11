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Почетный полярник на «Таймыре» и актер. Что мы знаем о Владимире Ратомском, который родился в Барнауле

Altapress.ru рассказывает, как из роли малера и плотника Владимир Ратомский перешел в роль актера, как он «колесил» по городам России и выступал на атомных ледоколах.

Владимир Ратомский в фильме "Родная кровь".
Владимир Ратомский в фильме "Родная кровь".
altlib.ru

  • Владимир Ратомский (Лаптев) родился 11 июля 1891 года в Барнауле, в многодетной семье плотника. Его дом находился на Бердской (сейчас — Пролетарская) улице.

  • С 12 лет будущий артист работал в помощниках и подмастерьях: у маляра, шорника, плотника, землекопа, часовщика. В театральный сезон 1911 года Владимир Ратомский поступил статистом в труппу Батманова, которая давала спектакли на сцене барнаульского Народного дома.

Атомный ледокол &quot;Таймыр&quot;.
Атомный ледокол "Таймыр".
ru.wikipedia.org

  • С началом Первой Мировой войны Владимира Ратомского мобилизовали матросом на ледокол «Таймыр». Также он служил на ледоколе “Вайгач” и получил звание почетного полярника.

  • Владимир Ратомский участвовал в любительских спектаклях в архангельском клубе моряков и пытался ставить свои. Профессиональную сценическую деятельность он начал с Архангельского театра в 1918 году.

Атомный ледокол &quot;Вайгач&quot;.
Атомный ледокол "Вайгач".
ru.wikipedia.org

  • Во время гражданской войны актер вернулся в Барнаул и играл в театре, но надолго в Алтайском крае не задержался. Позже Ратомский успел выступить на театральных сценах Иркутска, Красноярска, Царицына, Тулы, Краснодара, Свердловска и других городов.

  • В кино Ратомский начал сниматься только с 1950-го, когда ему было уже 60 лет. Тем не менее он успел сыграть около 20 ролей, в таких фильмах как «Кавалер Золотой Звезды», «Незабываемый 1919–й», «Верные друзья», «Надежда», «Земля и люди», «Родная кровь» и других.

  • Также Ратомский озвучивал мультфильмы: «Лесные путешественники», «Машенька и медведь», «Непослушный котенок», «Приключения Буратино» и не только.

  • Актерские заслуги Владимира Ратомского не остались без внимания. В 1951 году ему присвоили звание народного артиста РСФСР. Театральные и кинопостановки с его участием трижды отмечались Государственными премиями СССР.

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