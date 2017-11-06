Под Барнаулом собралась огромная пробка из-за ДТП по вине пьяного водителя

Серебристая иномарка от погони ДПС уходила. Перед поворотом пролетел мимо нас, за ним ГИБДД с сиреной. А там на встречу вылетел. В итоге ДТП. На обочине машина черная стоит. Там ребенок был. Видели, как отец доставал малыша, он вроде цел. Мужик в серебристой иномарке пьян был, вот и убегал. На ногах еле стоял.