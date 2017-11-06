Под Барнаулом собралась огромная пробка из-за ДТП по вине пьяного водителя

На Новосибирском тракте ДТП между Новоалтайском и Присягино в ДТП попали три иномарки, пишут в в Barnaul 22. За старым мостом собралась большая пробка до самой Развилки, сообщают altapress.ru очевидцы.
Свидетели происшествия сообщают, что один из водителей уходил от погони ДПС, в результате чего не вошел в поворот на высокой скорости, его закрутило и машина вылетела на "встречку", где столкнулась с другим автомобилем и зацепила третий.
Яна Бабковская:
Серебристая иномарка от погони ДПС уходила. Перед поворотом пролетел мимо нас, за ним ГИБДД с сиреной. А там на встречу вылетел. В итоге ДТП. На обочине машина черная стоит. Там ребенок был. Видели, как отец доставал малыша, он вроде цел. Мужик в серебристой иномарке пьян был, вот и убегал. На ногах еле стоял.
На месте работают МЧС, ГИБДД, "скорая". Число пострадавших и подробности инцидента уточняются.
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