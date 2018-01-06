Итоги-2017. Что опустошало кошельки и счета жителей Алтая в минувшем году

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Коммуналка: от 3% до 72%

Тарифы на коммунальные услуги повысились, как обычно, с 1 июля. Но возросли незначительно: в городах — не более чем на 3,2%. Исключением среди городов стал Рубцовск: он вышел в лидеры по росту тарифов в уходящем году.

Тепло здесь подорожало на 25%, горячая вода — на 23,71%. В горкоме КПРФ посчитали, что платеж жителей города за отопление и горячую воду увеличился на 0,7–1 тыс. рублей в месяц в самый холодный период. При этом у рубцовчан на 15,9% подорожала еще и холодная вода, на 17% — водоотведение.

При этом 32 муниципальных образования края (в основном небольшие села) разрешили увеличить у себя совокупный платеж за коммунальные услуги на 7–70%. Самый значительный рост произошел в Голухе Заринского района. Связан он с подорожанием тепла на 72%. Но затронул такой рост всего 273 жителя, или 16,5% населения села.

Тарифы на свет с 1 июля тоже увеличились незначительно — на 3–5% в зависимости от категории потребителей. За полгода средняя семья заплатила за свет в общей сложности примерно на 150–220 рублей больше, чем во втором полугодии прошлого года.

Налог на имущество: коварный дефлятор

В 2017 году жителям Алтайского края выписали имущественных налогов на 1 млрд рублей, это на 40% больше, чем годом ранее. Суммы в квитанциях возросли на 16–89%. "При инфляции в 4% и падении цен на недвижимость рост налогов воспринимается как вопиющая несправедливость", — прокомментировал Геннадий Шейда, экс-депутат Барнаульской гордумы.

Главный "виновник" такого роста — коэффициент-дефлятор, установленный федеральным законодательством. Уже второй год подряд ставка налога начисляется на инвентаризационную стоимость, умноженную на этот коэффициент, а он растет год от года. В следующем году дефлятор умножит стоимость имущества почти в полтора раза. Соответственно, вырастет и платеж.

Масла в огонь подливает и система налогообложения, принятая в большинстве муниципалитетов края: чем выше стоимость жилья, тем выше ставка налога. Коварный коэффициент зачастую "перебрасывает" имущество в более дорогую категорию.

В 2016 году (за этот период жители платили налог в этом году) коэффициент составил 1,329. В 2017-м (за него мы будем платить в 2018 году) он возрастет до 1,425.

Транспорт: резкие скачки

В течение 2017 года ощутимо выросла цена на автомобильное топливо. И это далеко не единственный пункт, по которому увеличились транспортные издержки жителей Алтайского края.

Если в декабре 2016 года АИ-92 в Алтайском крае стоил в среднем 33,2 рубля, то год спустя ценники на АЗС за этот вид топлива находятся в пределах 36,5–37 руб­лей. В 2017 году автомобилисты не заметили даже традиционного осеннего снижения ценников: операторы не могли откатить цифры на стелах АЗС назад из-за бьющих все рекорды биржевых цен на топливо.

По словам главы Российского топливного союза (РТС) Евгения Аркуши, на стоимость бензина влияют два основных фактора: инфляция и рост налоговой нагрузки — повышаются акцизы на топливо (в 2017 году — в два раза), увеличивается и налог на добычу полезных ископаемых. Еще одна причина — мировые цены на нефть растут, но при этом курс рубля не усиливается.

Значительно выросла и оптовая стоимость зимнего дизтоплива, что постепенно сказывается на рознице. По словам вице-президента РТС Юрия Матвейко, столь резких скачков рынок не видел последние семь-восемь лет. Рост цен на топливо уже заставил автобусных перевозчиков попросить мэрию Барнаула поднять тариф на проезд.

Пока кошельки большинства пассажиров не пострадали, но некоторые из тех, кто использует общественный транспорт, все же почувствовали удар по семейному бюджету. Так, барнаульский автовокзал с августа перестал бесплатно сажать в автобусы детей в возрасте до пяти лет. Теперь такому ребенку приходится покупать отдельный билет, даже если он едет на коленях у взрослого.

У автомобилистов по другим статьям затрат на содержание автомобиля ощутимых изменений не произошло. Страховка, транспортный налог, пошлины остались на прежнем уровне. Но и здесь выделим два момента.

Во-первых, с 10 ноября повысили с 1,5 до 2,5 тыс. рублей штраф водителям за создание помех движению пешеходов и велосипедистов.

Во-вторых, в Барнауле установили 15 новых камер видеофиксации нарушений ПДД. По информации altapress.ru, за 10 месяцев 2017 года сумма штрафов в "письмах счастья" выросла в два раза относительно прошлого года и превысила 200 млн рублей.

Факт

Индекс потребительских цен в Алтайском крае на ноябрь 2017 года составил 101,6% к декабрю 2016 года. Продукты за этот период даже подешевели (98,8%), непродовольственные товары и услуги приросли на 3,2 и 3,4% соответственно, сообщает Алтайкрайстат.