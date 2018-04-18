Под Новосибирском столкнулись составы. Возможна задержка поездов из Барнаула

Под Новосибирском столкнулись два грузовых поезда. Станция Евсино, 18 апреля 2018 года. Фото: vk.com/assnso. Под Новосибирском столкнулись два грузовых поезда. Станция Евсино, 18 апреля 2018 года. Фото: vk.com/assnso. Под Новосибирском столкнулись два грузовых поезда. Станция Евсино, 18 апреля 2018 года. Фото: vk.com/assnso. Под Новосибирском столкнулись два грузовых поезда. Станция Евсино, 18 апреля 2018 года. Фото: vk.com/assnso. Под Новосибирском столкнулись два грузовых поезда. Станция Евсино, 18 апреля 2018 года. Фото: vk.com/assnso.

Товарняки столкнулись в 15:30. В последний вагон стоящего порожнего грузового поезда въехал в состав с углём. По предварительной информации, с рельсов сошли несколько вагонов и локомотив.

На скорой госпитализировали одного из машинистов столкнувшихся составов, пишет НГС.

В связи с аварией на ж/д станции Евсино, пишут спасатели, возможна задержка поездов, следующих из Барнаула в Новосибирск и наоборот.