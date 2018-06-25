"Под страхом смертной казни": принц Уильям просил не говорить ему результат матча Англия — Панама

Сегодня, 14:24.
Спорт

Из-за визита в Иорданию британский принц и герцог Эдинбургский Уильям не смог посмотреть в прямом эфире матч сборной Англии по футболу 24 июня, в результате которого она разгромила команду Панамы со счетом 6:1.

Футбол.
Футбол. Фото: СС0.

Принц был вынужден пересмотреть в записи игру ЧМ, которая состоялась в Нижнем Новгороде. Во время встречи с членами королевской семьи Иордании Уильям попросил наследного принца Аль-Хусейна ибн Абдалла сделать для него запись матча.

Позже оба принца вместе посмотрели игру в королевской резиденции Иордании, а до этого момента Уильям особо попросил журналистов и британских делегатов не сообщать ему итоговый счет.

"Под страхом смертной казни, пожалуйста, не говорите мне счет", — сказал он.

На групповом этапе ЧМ в России англичане, выступающие в группе G, одержали самую крупную победу за всю историю выступлений сборной на чемпионатах мира, пишет "Росбалт".

Чемпионат мира по футболу продлится до 15 июля.

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