"Под страхом смертной казни": принц Уильям просил не говорить ему результат матча Англия — Панама

Из-за визита в Иорданию британский принц и герцог Эдинбургский Уильям не смог посмотреть в прямом эфире матч сборной Англии по футболу 24 июня, в результате которого она разгромила команду Панамы со счетом 6:1.
Принц был вынужден пересмотреть в записи игру ЧМ, которая состоялась в Нижнем Новгороде. Во время встречи с членами королевской семьи Иордании Уильям попросил наследного принца Аль-Хусейна ибн Абдалла сделать для него запись матча.
Позже оба принца вместе посмотрели игру в королевской резиденции Иордании, а до этого момента Уильям особо попросил журналистов и британских делегатов не сообщать ему итоговый счет.
"Под страхом смертной казни, пожалуйста, не говорите мне счет", — сказал он.
На групповом этапе ЧМ в России англичане, выступающие в группе G, одержали самую крупную победу за всю историю выступлений сборной на чемпионатах мира, пишет "Росбалт".
Чемпионат мира по футболу продлится до 15 июля.
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