Под Тверью мужчина попал под "Ласточку" и сбежал с места ЧП

В Тверской межрайонной транспортной прокуратуре рассказали, что поезд "Ласточка" завершал свой путь из Москвы до Твери, когда машинист поезда увидел на ж/д путях мужчину, переходящего линию в неположенном месте, пишет wik-end.com.

Машинист успел применить экстренное торможение. На этом участке скорость "Ласточки" относительно небольшая. Тем не менее, наезд всё же случился.

По всей видимости, серьёзных травм пострадавший не получил: со слов машиниста стало известно, что сбитый мужчина некоторое время полежал у ж/д линии, после чего встал и убежал с места происшествия.

Поиск отчаянного мужчины в больницах и в округе ни к чему не привёл — тела не нашли, в медучреждения никто не обращался.