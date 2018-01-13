Снежно и скользко: какой будет погода на Алтае 13 января

Сегодня, 09:01.
Жизнь

В Алтайском крае и Республике Алтай 13 января ожидается снежная погода. На дорогах возможна гололедица. Столбик термометра опустится до -7...-15. 

Зима. Снег.
Зима. Снег. Фото: CC0.

В Алтайском крае:

  • переменная облачность, в большинстве районов снег, местами метель, на дорогах гололедица.
  • ветер юго-западный 5-10 м/с с усилением до 13-18 м/с.
  • температура воздуха: днем -7… 12 °С, в западных районах до -18 °С.

В Барнауле:

  • переменная облачность, временами снег, возможна метель, на дорогах гололедица.
  • ветер юго-западный 7-12 м/с.
  • температура воздуха: днем -9… 11 °С.

В Республике Алтай:

  • в отдельных районах небольшой снег, на дорогах гололедица.
  • ветер юго-западный 4-9 м/с, местами порывы 16 м/с.
  • температура воздуха: днем -13…18 °С, местами -4…9 °С, по юго-востоку -18…23 °С
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