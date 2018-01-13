Снежно и скользко: какой будет погода на Алтае 13 января

В Алтайском крае и Республике Алтай 13 января ожидается снежная погода. На дорогах возможна гололедица. Столбик термометра опустится до -7...-15.
В Алтайском крае:
- переменная облачность, в большинстве районов снег, местами метель, на дорогах гололедица.
- ветер юго-западный 5-10 м/с с усилением до 13-18 м/с.
- температура воздуха: днем -7… 12 °С, в западных районах до -18 °С.
В Барнауле:
- переменная облачность, временами снег, возможна метель, на дорогах гололедица.
- ветер юго-западный 7-12 м/с.
- температура воздуха: днем -9… 11 °С.
В Республике Алтай:
- в отдельных районах небольшой снег, на дорогах гололедица.
- ветер юго-западный 4-9 м/с, местами порывы 16 м/с.
- температура воздуха: днем -13…18 °С, местами -4…9 °С, по юго-востоку -18…23 °С
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.