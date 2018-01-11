В Росгидромете рассказали о техническом отставании российских синоптиков от зарубежных

Вычислительная мощность российских компьютеров, использующихся для прогнозирования погоды, в несколько раз ниже, чем у зарубежных аналогов, пишет "Коммерсант".
"Аналогичный (мощный компьютер для метеослужб) компьютер появился уже и в России, мы его сейчас устанавливаем, его производительность — 1,3 петафлопса вместо нынешних 0,3. Для сравнения: у британской метеослужбы — 16 петафлопс, у швейцарцев и французов — 6, у американцев — 4, у китайцев — сейчас 4, будут ставить 8", — сказал глава Росгидромета Максим Яковенко.
Глава ведомства также сообщил о непростой ситуации с оборудованием для исследования параметров океана и атмосферы.
"Буй типа "Арго" стоит от $3,5 млн до $5 млн. Американцы имеют около 3 тыс. буев, то есть они не меньше $10 млрд вложили только в буи. А у нас нет ни одного. Мы работаем по научным программам с нашими партнерами из зарубежных стран, зарубежных метеорологических служб, поэтому в экспедиции мы в лучшие годы от 350 выставляли", — сказал Яковенко, пишет "Росбалт".
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