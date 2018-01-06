Пограничники спасли чабана на алтайском высокогорье после самострела

В ночь с 4 на 5 января на погранзаставу "Челябинская-Казачья" в Республике Алтай обратились двое мужчин с просьбой оказать медицинскую помощь чабану с признаками сильной простуды. Пограничники, оперативно выехавшие на стоянку, расположенную в урочище Бертек, обнаружили, что молодой мужчина 26 лет вовсе не простужен, а ранен в живот, сообщают Новости Горного Алтая.
Как сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Алтай, фельдшер погранзаставы оказал медицинскую помощь пострадавшему. Ситуацию сильно осложняло то, что ранение было нанесено малокалиберной картечью, которая осталась в брюшной полости. Со слов пострадавшего, ранение произошло в результате неострожного обращения с оружием.
Чабанская стоянка находится на значительном удалении от населенных пунктов, отсутствует транспортное сообщение и связь. В таких условиях пограничники – единственная помощь, на которую можно рассчитывать.
Медик с пограничной заставы и прибывший позднее из Джазатора фельдшер приложили немало усилий, чтобы сохранить жизнь молодому человеку до прибытия рейса санавиации. 5 января вертолет Центра медицины катастроф Республики Алтай доставил раненого в Кош-Агачскую районную больницу.
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