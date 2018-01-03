Землетрясение на Алтае. Произошла очередная серия подземных толчков

Утром 3 января в Республике Алтай на Северо-Чуйском хребте произошла серия подземных толчков, сообщает Алтае-Саянский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАН.
Первый толчок магнитудой 3.1 был зафиксирован в 07:16:17 по местному времени (+4 мск) юго-восточнее Горно-Алтайска (координаты 50.16 с. ш.и 87.60 в.д.). Через секунду сейсмограф уловил еще один толчок 2.9 на 243 км на юго-восток от Горно-Алтайска (координаты 50.09 с.ш. и 87.77 в.д.). В ту же секунду отметили толчок магнитудой 2.8 в 241 км юго-восточнее Горно-Алтайска (координаты 50.11 с.ш. и 87.76 в.д.).
Землетрясение было отмечено в районе восточнее Кош-Агача и южнее Улагана.
Напомним, что в этой зоне в конце декабря уже происходили сейсмособытия. Так серия землетрясений случилась 25 декабря и 26 декабря, а вот 28 декабря подземные толчки зафиксировали возле Телецкого озера.
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