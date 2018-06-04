Поклонская высказалась о поездке княгини Романовой по Крымскому мосту

Депутат Госдумы Наталья Поклонская подвергла критике поездку главы Российского императорского дома Романовых великой княгини Марии Владимировны с сыном князем Георгием Михайловичем в Крым, сообщает РИА Новости.
Великая княгиня с сыном проехали по Крымскому мосту на автомобиле Lada. Депутат отметила это в своем комментарии.
"Воистину очень хорошо, когда иностранные граждане, рекламируя себя, рекламируют и достижения российской строительной и автомобильной отраслей. Не знаю, поможет ли это "титулованным" гостям из Испании получить какой-никакой уголок на крымской земле", — написала в Facebook Наталья Поклонская.
Депутат призвала "поглубже заглянуть в историю", прежде чем говорить о положительных сторонах визита.
"До каких пор будем выставлять себя на всеобщее посмешище? Сколько можно дурить людей различного рода "монархами"?" — отметила Поклонская.
2 июня представители Российского императорского дома Романовых проехали по Крымскому мосту. Визит был приурочен к 235-летнему юбилею вхождения полуострова в состав Российской империи.
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