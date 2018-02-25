Полицейские по запаху нашли барнаульца, хранившего марихуану

Сотрудники уголовного розыска Железнодорожного района Барнаула задержали жителя города, которого подозревают в незаконном хранении наркотиков, сообщает сайт МВД России по Алтайскому краю.
Накануне задержания в полицию поступило сообщение о том, что из квартиры многоэтажного дома по ул. Власихинской исходит сильный запах ацетона. Сотрудники полиции обнаружили, а затем изъяли неизвестное вещество растительного происхождения. Экспертиза установила, что это марихуана. Ее масса составила 460 граммов.
Задержанный по подозрению в незаконном хранении наркотиков молодой человек 1987 года рождения рассказал, что собрал коноплю осенью прошлого года около своего дома для собственного потребления.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств в крупном размере). Санкция статьи предусматривает лишения свободы на срок до 10 лет.
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