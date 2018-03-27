Полицейские задержали бийчанина, который сообщал о минировании вокзала

В Бийске нашли местного жителя, который сообщил о ложном минировании вокзала, пишет ГУ МВД по Алтайскому краю.
Напомним, сообщение о бомбе на бийском вокзале поступило 23 марта. Людей эвакуировали, на месте работали сотрудники экстренных служб.
Полицейские установили номер телефона, с которого звонили и личность владельца. Выяснилось, что о бомбе сообщил 35-летний бийчанин. Во время звонка он был пьян.
Злоумышленнику предъявили обвинение по статье о заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве. Мужчине грозит штраф от 200 до 500 тысяч рублей или принудительные работы от 2 до 3 лет.
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