Полицейские задержали бийчанина, который сообщал о минировании вокзала

Напомним, сообщение о бомбе на бийском вокзале поступило 23 марта. Людей эвакуировали, на месте работали сотрудники экстренных служб.

Полицейские установили номер телефона, с которого звонили и личность владельца. Выяснилось, что о бомбе сообщил 35-летний бийчанин. Во время звонка он был пьян.

Злоумышленнику предъявили обвинение по статье о заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве. Мужчине грозит штраф от 200 до 500 тысяч рублей или принудительные работы от 2 до 3 лет.