Полиция отказалась возбуждать уголовное дела против Владимира Соловьева

Столичная полиция отказалась возбуждать уголовное дело против российского телеведущего Владимира Соловьева по жалобе жителя Екатеринбурга. Об этом сообщает уральский портал E1.ru.

Екатеринбуржца возмутили слова о его родном городе, произнесенные Соловьевым на канале «Соловьев-LIVE» 27 апреля. Он попросил полицейских проверить высказывание на оскорбление неограниченного круга лиц, а также разжигание ненависти и вражды.

Правоохранительные органы Москвы провели по обращению проверку, но никаких признаков преступления не нашли.

Напомним, Владимир Соловьев и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ранее «поругались» из-за высказывания журналиста, назвавшего Екатеринбург «центром мерзотной либероты», откуда родом «подонки, теперь скрывающиеся за границей».

Куйвашев отреагировал на выпады Соловьева, когда разгорелся ЛГБТ-скандал вокруг екатеринбургской гимназии. Губернатор вступился за директора школы и посоветовал телеведущему «следить за своим языком».