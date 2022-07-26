27 июля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Шоу-бизнес

Полиция отказалась возбуждать уголовное дела против Владимира Соловьева

Столичная полиция отказалась возбуждать уголовное дело против российского телеведущего Владимира Соловьева по жалобе жителя Екатеринбурга. Об этом сообщает уральский портал E1.ru.

Владимир Соловьев.
Владимир Соловьев.
Скриншот видео russia.tv

Екатеринбуржца возмутили слова о его родном городе, произнесенные Соловьевым на канале «Соловьев-LIVE» 27 апреля. Он попросил полицейских проверить высказывание на оскорбление неограниченного круга лиц, а также разжигание ненависти и вражды.

Правоохранительные органы Москвы провели по обращению проверку, но никаких признаков преступления не нашли.

Напомним, Владимир Соловьев и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ранее «поругались» из-за высказывания журналиста, назвавшего Екатеринбург «центром мерзотной либероты», откуда родом «подонки, теперь скрывающиеся за границей».

Куйвашев отреагировал на выпады Соловьева, когда разгорелся ЛГБТ-скандал вокруг екатеринбургской гимназии. Губернатор вступился за директора школы и посоветовал телеведущему «следить за своим языком».

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость