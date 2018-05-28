Польша готова заплатить 2 млрд долларов за размещение танковой дивизии США на своей земле

Военное ведомство Польши считает, что присутствие американских военных в этой восточноевропейской стране сможет обеспечить безопасность поляков, а также будет соответствовать национальной оборонной доктрине США, называющей Россию главной угрозой для страны и мира.

Это предложение уже передано администрации США и в ведущие аналитические центры.

Поляки готовы отдать в пользование американским военным часть своей инфраструктуры.