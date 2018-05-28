Польша готова заплатить 2 млрд долларов за размещение танковой дивизии США на своей земле

Для "сдерживания российской агрессии" власти Польши запросили у США разрешение на размещение на своей территории военной базы для американской бронетанковой дивизии. На эти цели поляки готовы выделить 1,5-2 млрд долларов, пишет Lenta.ru со ссылкой на документ польского Минобороны.
Военное ведомство Польши считает, что присутствие американских военных в этой восточноевропейской стране сможет обеспечить безопасность поляков, а также будет соответствовать национальной оборонной доктрине США, называющей Россию главной угрозой для страны и мира.
Это предложение уже передано администрации США и в ведущие аналитические центры.
Поляки готовы отдать в пользование американским военным часть своей инфраструктуры.
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