Военные США вторглись в территориальные воды Китая, заявили в Поднебесной

Китай уже выразил протест из-за прохода двух военных кораблей ВМС США неподалеку от Парасельских островов в Южно-Китайском море. МИД Поднебесной настоятельно призвало Вашингтон прекратить нарушать китайский суверенитет. Министр иностранных дел КНР Лу Кан заявил, что его страна призывает Америку отказаться от провокаций, угрожающих безопасности страны.

В министерстве обороны Китая назвали это нарушением суверенитета Китая. По словам официального представителя оборонного ведомства КНР У Цяня, США бесцеремонно и без разрешения вторглись в акваторию Парасельских островов.

Как стало известно из публикации Reuters, 27 мая ракетный эсминец USS Higgins и ракетный крейсер USS Antietam вошли в 12-мильную зону неподалеку от Парасельских островов. Военные корабли прошли у островов Вуди, Линкольн, Тритон и Три. Эти острова Китай полагает своими, но территория является спорной: свои претензии на Парасель предъявили также Вьетнам и Тайвань.

Народно-освободительная армия Китая направила авиацию корабельного базирования, после чего американцам было дано предупреждение покинуть территориальные воды КНР.

В заявлении Тихоокеанского флота США говорится, что корабли американских ВМС действовали в рамках Операции свободной навигации и продолжат действовать так же в будущем.