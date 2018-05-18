В Китае успешно протестировали первый авианосец

Пять дней судно выполняло различные маневры в специально отведенной для этих целей зоне. Китайский авианосец Type 001A стал первым собственного производства, он был спущен на воду в апреле 2017 года. Его строили с 2013 года. На борту корабля могут базироваться 36 истребителей "Цзянь-15".

На вооружении страны также находится авианосный боевой корабль "Ляонин". Он был построен на базе купленного у Украины в 1998 году недостроенного советского крейсера "Варяг".