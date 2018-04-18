С 1 мая для российских туристов отменили визы на китайский остров Хайнань

Миграционное управление Китая опубликовало заявление, в котором говорится, что граждане России и ещё 58 стран с 1 мая смогут без виз посещать китайский остров Хайнань, пишет RT.
Среди стран, на граждан которых будет распространяться безвизовая политика — Великобритания, Франция, Украина, Италия, Греция и другие.
Этот шаг направлен на повышение открытости региона для туризма и ускорения строительства соответствующей инфраструктуры.
Старт прямых рейсов из барнаульского аэропорта имени Г.С.Титова на остров Хайнань запланирован на 3 мая. Рейсы будут выполняться авиакомпанией "АЛРОСА" на самолетах Boeing 737-800 с 3 мая раз в неделю по четвергам.
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