С 1 мая для российских туристов отменили визы на китайский остров Хайнань

Среди стран, на граждан которых будет распространяться безвизовая политика — Великобритания, Франция, Украина, Италия, Греция и другие.

Этот шаг направлен на повышение открытости региона для туризма и ускорения строительства соответствующей инфраструктуры.

Старт прямых рейсов из барнаульского аэропорта имени Г.С.Титова на остров Хайнань запланирован на 3 мая. Рейсы будут выполняться авиакомпанией "АЛРОСА" на самолетах Boeing 737-800 с 3 мая раз в неделю по четвергам.