США будут "догонять и перегонять" Россию по количеству ядерных боеголовок

Конгресс США отклонил предложение ограничить производство новых ядерных боеголовок. Таким образом штаты продолжат догонять Россию по количеству ядерных снарядов, пишет Lenta со ссылкой на Defence News.
В военном бюджете США на 2019 год предлагалось вдвое сократить финансирование создания боеголовок малой мощности W76-2. В документе поправок говорится, что "продвижение так называемых тактических ядерных снарядов — путь к ядерной катастрофе".
Но эти поправки поддержали лишь 188 из 435 конгрессменов. Представители республиканцев заявили о необходимости "догнать Россию". По их мнению, такие меры не допустят использование ядерного оружия российской стороной.
Вашингтон считает растущую военную мощь России главной внешней угрозой наряду с возможностями Китая, КНДР и Ирана.
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