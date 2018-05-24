США будут "догонять и перегонять" Россию по количеству ядерных боеголовок

В военном бюджете США на 2019 год предлагалось вдвое сократить финансирование создания боеголовок малой мощности W76-2. В документе поправок говорится, что "продвижение так называемых тактических ядерных снарядов — путь к ядерной катастрофе".

Но эти поправки поддержали лишь 188 из 435 конгрессменов. Представители республиканцев заявили о необходимости "догнать Россию". По их мнению, такие меры не допустят использование ядерного оружия российской стороной.

Вашингтон считает растущую военную мощь России главной внешней угрозой наряду с возможностями Китая, КНДР и Ирана.