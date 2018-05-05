В США потеряли кусок плутония

Оружейный плутоний, который находился на хранении в Государственном университете Айдахо в США, пропал, пишет РИА "Новости".
Последний раз учет радиоактивного вещества проводился в университете еще в 2004 году. 14 однограммовых кусков плутония-239 упаковали для последующего захоронения. Запись о плутонии удалили из базы данных, которую университет обязан вести для Комиссии по ядерному регулированию. В последующих отчетах плутоний не значится, и нет информации о его утилизации.
Пресс-секретарь Комиссии по ядерному регулированию США Виктор Дрикс признался, что не может подтвердить, что потерянный плутоний не несет никакой угрозы. Он предположил, что, возможно, кусок оказался на полигоне для радиоактивных материалов, и все дело просто в ошибке в отчетах.
Одного грамма плутония-239 недостаточно, чтобы изготовить ядерную бомбу, однако этого хватит, чтобы создать радиоактивную основу грязной бомбы.
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