Поменьше соцсетей и развлечений: что нельзя делать в Страстную пятницу

В чем суть Страстной пятницы?

Название "страстная" означает "наполненная страданиями". 6 апреля верующие вспоминают о страданиях и смерти Иисуса. Казнь на кресте была самой позорной и страшной, которую только могли себе представить его современники. Считается, что смертью он искупил грехи людей и "открыл всем праведникам двери рая".

Что нельзя делать в Великую пятницу—2018?

В Страстную пятницу нельзя сквернословить, ругаться.

Нельзя посещать увеселительные мероприятия: все праздники лучше перенести на другой день.

Не стоит увлекаться хозяйственными делами, лучше уделить это время посещению богослужения.

Нежелательно вести праздные разговоры, долго сидеть в социальных сетях.

В пятницу перед Пасхой лучше отказаться от супружеской близости.

Нельзя употреблять алкоголь. Страстная пятница — время строжайшего поста.

Что нужно делать в Страстную пятницу—2018?

В Великую пятницу верующим необходимо посетить богослужения, желательно — и дневную, и вечернюю службу. День лучше посвятить размышлениям о евангельских событиях и молитве, пишет "Обозреватель".

Что можно есть в Страстную пятницу?

Взрослым здоровым людям в Страстную пятницу рекомендуется воздержаться от еды, либо поесть немного хлеба и выпить воды после вечерней службы. Разумеется, степень воздержания зависит от здоровья человека и его жизненных обстоятельств, поэтому слепо следовать этой традиции не стоит.