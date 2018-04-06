Поменьше соцсетей и развлечений: что нельзя делать в Страстную пятницу

В 2018 году Страстная пятница выпала на 6 апреля. Еще её принято называть Великой. В этот день был распят Иисус Христос, поэтому пятница для христиан перед Пасхой — самый скорбный день Страстной седмицы. Altapress.ru рассказывает об ограничениях, которые добровольно соблюдают в этот день христиане.
В чем суть Страстной пятницы?
Название "страстная" означает "наполненная страданиями". 6 апреля верующие вспоминают о страданиях и смерти Иисуса. Казнь на кресте была самой позорной и страшной, которую только могли себе представить его современники. Считается, что смертью он искупил грехи людей и "открыл всем праведникам двери рая".
Что нельзя делать в Великую пятницу—2018?
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В Страстную пятницу нельзя сквернословить, ругаться.
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Нельзя посещать увеселительные мероприятия: все праздники лучше перенести на другой день.
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Не стоит увлекаться хозяйственными делами, лучше уделить это время посещению богослужения.
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Нежелательно вести праздные разговоры, долго сидеть в социальных сетях.
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В пятницу перед Пасхой лучше отказаться от супружеской близости.
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Нельзя употреблять алкоголь. Страстная пятница — время строжайшего поста.
Что нужно делать в Страстную пятницу—2018?
В Великую пятницу верующим необходимо посетить богослужения, желательно — и дневную, и вечернюю службу. День лучше посвятить размышлениям о евангельских событиях и молитве, пишет "Обозреватель".
Что можно есть в Страстную пятницу?
Взрослым здоровым людям в Страстную пятницу рекомендуется воздержаться от еды, либо поесть немного хлеба и выпить воды после вечерней службы. Разумеется, степень воздержания зависит от здоровья человека и его жизненных обстоятельств, поэтому слепо следовать этой традиции не стоит.
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